Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Рене Фазель: России сложно быть сильной футбольной страной

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель выразил мнение, что России сложно быть футбольной страной из-за климата.

— Многие говорят, что Россия не футбольная страна, это страна хоккея. Согласны с этим мнением?

— Да, но под этим я имею в виду погоду. У вас почти шесть месяцев зима, она начинается в ноябре — в это время уже снег, холодно. А в Испании, Италии или Франции можно играть в футбол круглый год. И поэтому детям там легче играть в футбол. Поэтому России сложно быть сильной футбольной страной. Я думаю, здесь гораздо легче играть в хоккей. В России на самом деле есть большая история хоккея с шайбой, еще со времен советской команды. Это великие хоккеисты — Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов. Позднее вас были Игорь Ларионов, Сергей Макаров и многие другие знаменитые игроки. И сегодня у вас есть Александр Овечкин, Евгений Малкин. Для детей со всего мира они — герои. В футболе у ?России пока нет настолько больших имен.

"Известия"
Сегодня, 00:16
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.