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В "Пафосе" рассказали, может ли клуб подписать Кокорина

Директор по скаутингу "Пафоса" Родолфо Ваш ответил на вопрос о возможном подписании российского форварда Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
"Хотели бы его подписать? Мы не можем и не хотим подписывать каждого хорошего игрока.

На его позиции у нас и так все очень хорошо укомплектовано", - цитирует Ваша "СЭ".

Минувшим летом российский нападающий Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" в связи с истечением контракта и стал свободным агентом. Сейчас 35-летний футболист находится без клуба.

Напомним, за свою игровую карьеру форвард выступал за итальянскую "Фиорентину", московские "Спартак" и "Динамо", "Сочи", петербургский "Зенит", а также махачкалинский "Анжи".

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