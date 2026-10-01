В "Пафосе" рассказали, может ли клуб подписать Кокорина

"Хотели бы его подписать? Мы не можем и не хотим подписывать каждого хорошего игрока.
На его позиции у нас и так все очень хорошо укомплектовано", - цитирует Ваша "СЭ".
Минувшим летом российский нападающий Александр Кокорин покинул кипрский "Арис" в связи с истечением контракта и стал свободным агентом. Сейчас 35-летний футболист находится без клуба.
Напомним, за свою игровую карьеру форвард выступал за итальянскую "Фиорентину", московские "Спартак" и "Динамо", "Сочи", петербургский "Зенит", а также махачкалинский "Анжи".