Петржела: Криштиану Роналду и Артема Дзюбу объединяет одна общая черта

"Криштиану Роналду и Артема Дзюбу объединяет одна общая черта – они не могут вовремя закончить карьеру и уйти красиво.
Нет ни одного спортсмена в мире, которому удалось победить возраст. Это надо понимать. Уже чемпионат мира показал, что Роналду не нужен сборной Португалии. Ему следовало объявить о завершении карьеры после окончания турнира. Но его самолюбие слишком велико, чтобы сделать так", – сказал Петржела.
Сегодня, 1 октября, 38-летний российский нападающий Артем Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Однако не исключил, что еще может сыграть за какой-либо клуб в Кубке России.
Ранее стало известно, что 41-летний форвард Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии после конфликта с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.
Источник: "Совспорт"