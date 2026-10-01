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Петржела: Криштиану Роналду и Артема Дзюбу объединяет одна общая черта

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела нашел общую черту у форвардов Артема Дзюбы и Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
"Криштиану Роналду и Артема Дзюбу объединяет одна общая черта – они не могут вовремя закончить карьеру и уйти красиво.

Нет ни одного спортсмена в мире, которому удалось победить возраст. Это надо понимать. Уже чемпионат мира показал, что Роналду не нужен сборной Португалии. Ему следовало объявить о завершении карьеры после окончания турнира. Но его самолюбие слишком велико, чтобы сделать так", – сказал Петржела.

Сегодня, 1 октября, 38-летний российский нападающий Артем Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Однако не исключил, что еще может сыграть за какой-либо клуб в Кубке России.

Ранее стало известно, что 41-летний форвард Криштиану Роналду завершил карьеру в сборной Португалии после конфликта с главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

Источник: "Совспорт"

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