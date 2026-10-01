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Сборная России прилетела в Екатеринбург

Сборная России прибыла в Екатеринбург для участия в товарищеской игре.
Фото: РФС / Сборная России
Сегодня, 1 октября, национальная сборная России прибыла в Екатеринбург, где 3 октября проведет товарищеский матч с командой Намибии.

Игра пройдет на «стадионе "Екатеринбург Арена" и начнется в 18:00 по московскому времени.

Эта встреча станет второй для россиян в рамках текущего учебно-тренировочного сбора. Ранее подопечные Валерия Карпина одержали в Казани уверенную победу над Ираном со счетом 2:0.

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