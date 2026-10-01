- Расскажите о состоянии травмированных игроков, все ли здоровы? Что с Головиным, получившим повреждение в матче с Ираном?
- Александр готовится к игре, тренируется с ограничениями. Все, кто прилетел в Екатеринбург, готовятся к предстоящей игре.
- Что с Воробьевым?
- Он приехал, я так понимаю, уже с травмой. Ему сделали МРТ, которое показало повреждение. Поэтому он не прилетел.
- Что думаете о матче против Намибии? Каково готовиться к такому сопернику, о котором мало, что известно? Намибийцы говорят, что хотят удивить сборную России. Как считаете, чем будут удивлять?
- Мы уже не первый раз играем с африканскими командами. Обычно они хорошо готовы физически. Технически, может, не так оснащены, как лучшие сборные мира. Тактически тоже может быть... Хотя у них тренер - бывший футболист, насколько я знаю, играл в Германии. Наверное, какие-то все-таки есть у него знания по тактике. Однозначно не будет легко. Те игры, которые мы смотрели и разбирали, дали нам информацию и понимание соперника. Не так много дней на подготовку, но, самое главное - мы будем исходить из своей игры.
- Насколько важно для сборной приезжать в регионы: в Казань, Екатеринбург? Вам лично это доставляет удовольствие, приносить праздник болельщикам?
- Лично у меня есть футбольное "Золотое кольцо". Вы знаете, что в России есть туристическое, а у меня футбольное. И Казань, и Екатеринбург, и Нижний Новгород в него входят. Поэтому я очень рад приехать в Екатеринбург и всегда с любовью и большим желанием сюда приезжал.
И, конечно, тот прием, который был в Казани. Нас очень тепло принимали на базе. Большое спасибо футбольному клубу "Рубин" и городу.
В каждом регионе есть свои нюансы, свои прекрасные традиции. И то, что мы играем в регионах нашей великой страны, это хорошо.
В сборной России рассказали о состоянии Головина и поделились ожиданиями от матча с Намибией
Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о предстоящем матче в Екатеринбурге с командой Намибии.
Фото: РФС / Сборная России