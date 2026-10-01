Агент Дзюбы: никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал

Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, опроверг завершение игроком своей профессиональной карьеры.

Фото: ФК "Акрон"

"Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками. Однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал.