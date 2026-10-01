Агент Дзюбы: никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал

"Понятно, что большинство СМИ гонятся за громкими словами и заголовками. Однако никаких официальных объявлений о завершении карьеры Артем не делал.
Если вы посмотрели фрагмент с Артемом, его поймали на ходу по пути на один из форумов, который проходил сегодня в Москве. Естественно, летели с одним вопросом — добились того, чего, видимо, хотели", - сказал агент.
Ранее бывший нападающий "Акрона" Артем Дзюба объявил о завершении выступлений в профессиональном футболе, однако не стал делать официального заявления и не исключил возможности участия за один из клубов в кубковых матчах.
Этим летом Дзюба стал свободным агентом, но так и не нашел команду. В августе ему исполнилось 38 лет.
Источник: "Чемпионат"