Агент Монтеса рассказал о состоянии защитника после повреждения

Думаем, что он будет готов сыграть уже в ближайшем матче после окончания паузы на игры сборных. Он чувствует себя достаточно хорошо и максимально сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее восстановиться", - сказал агент.
Ранее пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что Сесар Монтес вернулся в расположение клуба так как не сможет принять участие в ближайших товарищеских играх сборной Мексики по медицинским показаниям. Защитник прилетел в Москву и приступил к восстановлению и тренировкам на базе "железнодорожников".
В этом сезоне Монтес принял участие в 4 играх за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтые карточки.
Источник: Sport24