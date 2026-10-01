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Агент Монтеса рассказал о состоянии защитника после повреждения

Серхио Визуэте, агент защитника "Локомотива" Сесара Монтеса, прокомментировал самочувствие игрока, досрочно покинувшего расположение сборной Мексики.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас Сесар восстанавливается после травмы. Повреждение оказалось не настолько серьезным.

Думаем, что он будет готов сыграть уже в ближайшем матче после окончания паузы на игры сборных. Он чувствует себя достаточно хорошо и максимально сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее восстановиться", - сказал агент.

Ранее пресс-служба московского "Локомотива" сообщила, что Сесар Монтес вернулся в расположение клуба так как не сможет принять участие в ближайших товарищеских играх сборной Мексики по медицинским показаниям. Защитник прилетел в Москву и приступил к восстановлению и тренировкам на базе "железнодорожников".

В этом сезоне Монтес принял участие в 4 играх за красно-зеленых в РПЛ и Кубке России, в которых не отличился результативными действиями и получил две желтые карточки.

Источник: Sport24

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