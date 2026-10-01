Агент Монтеса рассказал о состоянии защитника после повреждения

Фото: ФК "Локомотив"

Думаем, что он будет готов сыграть уже в ближайшем матче после окончания паузы на игры сборных. Он чувствует себя достаточно хорошо и максимально сконцентрирован на том, чтобы как можно быстрее восстановиться", - сказал агент.