Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Азербайджан
0 - 0 0 0
Лихтенштейн1 тайм
Израиль
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
НорвегияНе начат
Дания
21:45
ПортугалияНе начат
Мальта
21:45
ГибралтарНе начат
Ирландия
21:45
АвстрияНе начат
Германия
21:45
СербияНе начат
Греция
21:45
НидерландыНе начат

"Балтика" объявила об отмене одного товарищеского матча

"Балтика" проведет только одну контрольную игру.
Фото: ФК "Балтика"
Как сообщает пресс-служба "Балтики", совместно с тренерским штабом "Нефтехимика" было принято решение об отмене контрольного спарринга, который был запланирован на 3 октября.

Таким образом в этот день калинингрдаская команда проведет только один товарищеский матч — против "Рубина".

Игра состоится на учебно-тренировочной базе казанского клуба и начнется в 11:00 по московскому времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится