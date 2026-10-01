Как сообщает пресс-служба "Балтики", совместно с тренерским штабом "Нефтехимика" было принято решение об отмене контрольного спарринга, который был запланирован на 3 октября.
Таким образом в этот день калинингрдаская команда проведет только один товарищеский матч — против "Рубина".
Игра состоится на учебно-тренировочной базе казанского клуба и начнется в 11:00 по московскому времени.
"Балтика" объявила об отмене одного товарищеского матча
"Балтика" проведет только одну контрольную игру.
Фото: ФК "Балтика"