Пономарев - о решении Дзюбы завершить карьеру: молодец! Ему 38 лет - куда уже играть?

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о решении Артема Дзюбы завершить карьеру футболиста.

Фото: ФК "Акрон"

- Молодец! Правильно сделал. Ну, 38 лет ему - куда уже играть?

В советское время нас заставляли завершать карьеру футболиста в 30 лет. Только Лёва Яшин сумел долго продержаться. А так - хватит, наигрался.Сейчас же посмотришь: играют в 37, 38, 39... Это говорит о том, что слабый футбол пошел в плане самоотдачи. Раньше больше отдавались футболу, скоростные качества футболистов были лучше. А сейчас просто по полю прогуливаются. Скоростного футбола в последнее время у нас нет.