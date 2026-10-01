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Пономарев - о решении Дзюбы завершить карьеру: молодец! Ему 38 лет - куда уже играть?

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о решении Артема Дзюбы завершить карьеру футболиста.
Фото: ФК "Акрон"
- Молодец! Правильно сделал. Ну, 38 лет ему - куда уже играть?

В советское время нас заставляли завершать карьеру футболиста в 30 лет. Только Лёва Яшин сумел долго продержаться. А так - хватит, наигрался.

Сейчас же посмотришь: играют в 37, 38, 39... Это говорит о том, что слабый футбол пошел в плане самоотдачи. Раньше больше отдавались футболу, скоростные качества футболистов были лучше. А сейчас просто по полю прогуливаются. Скоростного футбола в последнее время у нас нет.

Алина Гущина, Rusfootball.info

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