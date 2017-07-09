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Президент "Ахмата": на дебютном матче клуба фанаты увидят легенд мирового футбола

Президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем инстаграме рассказал о праздничной программе, посвященной первому официальному матчу грозненского клуба после переименования.

"На следующей неделе жителей республики и многочисленных гостей нашей столицы ждет грандиозный праздник по случаю дебютного матча футбольного клуба "Ахмат" с командой "Амкар" в рамках чемпионата России.

Историческая игра нашей любимой команды после переименования состоится 16 июля на стадионе "Ахмат-Арена". Этого события с нетерпением ждут все любители спорта, так как помимо матча болельщики смогут увидеть зрелищное пиротехническое шоу, легенд мирового футбола и услышать лучшие композиции звезд шоу-бизнеса.

Сегодня я провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению данного мероприятия, заслушал информацию от ответственных лиц о результатах выполненной работы. Я отметил, что особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности и оформления стадиона.

Кроме того, важное значение имеет и информационное сопровождение матча. Призвал членов оргкомитета со всей ответственностью подойти к возложенным обязанностям", - написал Даудов.
Теги: Ахмат
Сегодня, 10:06
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13
(1)
№13 Написал: pasha Киров (Сегодня, 11:13) #
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online

Цитата: ЯНТЫК
от и очко ...мудрствует..

Ян ТЫК...А ты практически вчера зарегистрировался,что бы гадости писать?? Ну давай Ян тыкай дальше?


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№12 Написал: vit (Сегодня, 11:10) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
маша... не ругайтесь...


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Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А почему жители чечни имеют право на такой праздник, а жители условного Мурманска нет, ибо наш футбольный клуб расформирован в связи с недостаточностью финансирования?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: pasha Киров (Сегодня, 11:06) #
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online

Цитата: vit

зинку дерут все кому не лень.

Ещё один озабоченный...Из заметки явно вытекает,что разговор не этой ветке нужно вести о Зените...И не обидишься ведь....Итак Богом обиженные...


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№9 Написал: ЯНТЫК (Сегодня, 11:06) #
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online

вот и очко ...мудрствует..
Регистрация: 26.06.2017
№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 11:03) #
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online

Цитата: МАРТ
.когда был ТЕРЕК, он драл зинку в Питере..а АХМАТ на два гола больше забьёт

Тебя,кроме Зенита что-нибудь интересует???


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№7 Написал: vit (Сегодня, 11:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
..когда был ТЕРЕК, он драл зинку в Питере..а АХМАТ на два гола больше забьёт..

зинку дерут все кому не лень.... потому что она шалава...


--------------------
Дом Коней-
Конский Дом -
КонДом-Арена...(c)
Регистрация: 28.02.2016
№6 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:00) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
..когда был ТЕРЕК, он драл зинку в Питере..а АХМАТ на два гола больше забьёт..
Регистрация: 6.09.2013
№5 Написал: soloz Россия (Сегодня, 10:49) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Молодчаги! Праздник так ПРАЗДНИК!!
Регистрация: 14.12.2016
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:38) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
аллах ахмату дал монету - спасибо путину за это


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: anonymous (Сегодня, 10:34) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: khmel
На чьи деньги?

на деньги Аллаха
Регистрация: 8.01.2017
№2 Написал: khmel Питер (Сегодня, 10:19) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
На чьи деньги?
Регистрация: 12.08.2012
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 10:10) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
к чему столько пафоса?
и ведь это даже не матч открытия чемпионата!


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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