Президент "Ахмата": на дебютном матче клуба фанаты увидят легенд мирового футбола

Президент "Ахмата" Магомед Даудов в своем инстаграме рассказал о праздничной программе, посвященной первому официальному матчу грозненского клуба после переименования."На следующей неделе жителей республики и многочисленных гостей нашей столицы ждет грандиозный праздник по случаю дебютного матча футбольного клуба "Ахмат" с командой "Амкар" в рамках чемпионата России.Историческая игра нашей любимой команды после переименования состоится 16 июля на стадионе "Ахмат-Арена". Этого события с нетерпением ждут все любители спорта, так как помимо матча болельщики смогут увидеть зрелищное пиротехническое шоу, легенд мирового футбола и услышать лучшие композиции звезд шоу-бизнеса.Сегодня я провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению данного мероприятия, заслушал информацию от ответственных лиц о результатах выполненной работы. Я отметил, что особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности и оформления стадиона.Кроме того, важное значение имеет и информационное сопровождение матча. Призвал членов оргкомитета со всей ответственностью подойти к возложенным обязанностям", - написал Даудов.