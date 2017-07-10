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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Гладилин: у Дзюбы везде проблемы – в "Спартаке", "Зените" и сборной России
Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин высказался по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из "Зенита".
"У "Спартака" новый тренер, итальянец. Команда стала чемпионом. У Массимо Карреры есть планы и перспективы. В "Спартаке" остался Промес, Зе Луиш и другие ребята. Все они играют в основном составе. Мы знаем, что Дзюба очень сложный человек. Брать игрока с таким характером, даже хорошего, в команду с таким прекрасным коллективом ни один тренер не станет. Потому у Дзюбы везде проблемы: в "Спартаке", в сборной и в "Зените", по-видимому. Ему уже 29 лет, он на финишной прямой. Не вижу у него особых перспектив в "Спартаке". Если его брать, то значит, надо кого-то убирать из состава. Артём не будет сидеть в запасе, если его брать, то надо ставить в состав. Характер Дзюбы не позволит ему сидеть на лавке и начнётся болтовня и прочие нехорошие вещи.
Что касается "Зенита" и Роберто Манчини, то если Дзюбу оставлять в команде, то его надо ставить в состав. Если итальянец посадит его на лавку, то он развалит команду. Тренер даже не поймёт, что начнутся подводные течения, потому что он не говорит по-русски. А Дзюба говорит. Поэтому тут все решения за тренером", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
"У "Спартака" новый тренер, итальянец. Команда стала чемпионом. У Массимо Карреры есть планы и перспективы. В "Спартаке" остался Промес, Зе Луиш и другие ребята. Все они играют в основном составе. Мы знаем, что Дзюба очень сложный человек. Брать игрока с таким характером, даже хорошего, в команду с таким прекрасным коллективом ни один тренер не станет. Потому у Дзюбы везде проблемы: в "Спартаке", в сборной и в "Зените", по-видимому. Ему уже 29 лет, он на финишной прямой. Не вижу у него особых перспектив в "Спартаке". Если его брать, то значит, надо кого-то убирать из состава. Артём не будет сидеть в запасе, если его брать, то надо ставить в состав. Характер Дзюбы не позволит ему сидеть на лавке и начнётся болтовня и прочие нехорошие вещи.
Что касается "Зенита" и Роберто Манчини, то если Дзюбу оставлять в команде, то его надо ставить в состав. Если итальянец посадит его на лавку, то он развалит команду. Тренер даже не поймёт, что начнутся подводные течения, потому что он не говорит по-русски. А Дзюба говорит. Поэтому тут все решения за тренером", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
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