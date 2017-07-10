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Валерий Гладилин: у Дзюбы везде проблемы – в "Спартаке", "Зените" и сборной России

Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Гладилин высказался по поводу возможного ухода нападающего Артёма Дзюбы из "Зенита".

"У "Спартака" новый тренер, итальянец. Команда стала чемпионом. У Массимо Карреры есть планы и перспективы. В "Спартаке" остался Промес, Зе Луиш и другие ребята. Все они играют в основном составе. Мы знаем, что Дзюба очень сложный человек. Брать игрока с таким характером, даже хорошего, в команду с таким прекрасным коллективом ни один тренер не станет. Потому у Дзюбы везде проблемы: в "Спартаке", в сборной и в "Зените", по-видимому. Ему уже 29 лет, он на финишной прямой. Не вижу у него особых перспектив в "Спартаке". Если его брать, то значит, надо кого-то убирать из состава. Артём не будет сидеть в запасе, если его брать, то надо ставить в состав. Характер Дзюбы не позволит ему сидеть на лавке и начнётся болтовня и прочие нехорошие вещи.

Что касается "Зенита" и Роберто Манчини, то если Дзюбу оставлять в команде, то его надо ставить в состав. Если итальянец посадит его на лавку, то он развалит команду. Тренер даже не поймёт, что начнутся подводные течения, потому что он не говорит по-русски. А Дзюба говорит. Поэтому тут все решения за тренером", - цитирует Гладилина "Чемпионат.сом".
Теги: Гладилин Дзюба Спартак Зенит Сборная России
Сегодня, 17:20
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№8 Написал: interested (Сегодня, 18:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У Дзюбы явная задержка во взрослении: ему под тридцать, а он резвится, как мальчик. Несформировавшаяся личность везде вносит дисгармонию.
Регистрация: 18.10.2013
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:04) #
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online


Цитата: SuperDimon
У Валеры Гладилина такой удар был, что деревянному Дзюбе до него как до Пекина раком....

только Дзюба голов больше забил
Регистрация: 25.02.2016
№6 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 18:01) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ерунда, обычная "психическая"мясная атака перед боем, не в первый раз, еще Ловчев с Бубновым чего-нибудь ляпнут...Мостовой добавит...вот оно и общественное мнение...фэйк-ньюс smile
Регистрация: 15.12.2013
№5 Написал: Кирилл мясо (Сегодня, 17:53) #
  • +1
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РУКИ прочь от игрочища
Регистрация: 15.02.2017
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это кто такой вообще?Свинина в роли эксперта?)Где вообще говорят о проблемах Дзюбы в Зените?)Два сезона лучший бомбардир.Выводы сделаны на основе утки из газетенки?Темыч еще закатит Спартаку не один мяч.Каждый матч показывает где место спамовской обороны.


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Прощай цыганка Мирчу)
Регистрация: 25.03.2015
№3 Написал: SuperDimon Тула (Сегодня, 17:40) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Динамо» М
У Валеры Гладилина такой удар был, что деревянному Дзюбе до него как до Пекина раком....
Регистрация: 4.04.2013
№2 Написал: zzzz (Сегодня, 17:32) #
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Что это за сраный гладилин и почём он знает, какие проблемы у Дзюбы в Зените?
Регистрация: 15.03.2017
№1 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
По моему это у других с ним проблемы, у него самого проблем нет)))


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Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
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