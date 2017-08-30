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Илья Жигулев: сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл

Молодежной сборной России не принципиально, против какой команды стартовать в отборочном цикле чемпионата Европы, заявил полузащитник молодежной сборной России Илья Жигулев.

В четверг российская "молодежка" проведет матч отборочного этапа молодежного чемпионата Европы 2019 года против команды Армении.

"Сборной России не важно, против кого начинать отборочный цикл. У нас есть задача отобраться на чемпионат Европы, поэтому нам не принципиально, против какой команды играть первый матч отборочного цикла. Настроение в команде отличное. Мы максимально настроены на матч против команды Армении, уверен, что все готовы к игре", - цитирует Жигулева ТАСС.
Теги: Жигулев Молодежная сборная России
Вчера, 22:22
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