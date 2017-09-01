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Алексей Смертин провел футбольный урок в центре спорта и образования "Чертаново"

Посол ЧМ-2018, бывший капитан сборной России Алексей Смертин, генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и нападающий московского "Спартака" Денис Давыдов провели "Футбольный урок" в центре спорта и образования "Чертаново".

В ходе занятия они познакомили школьников с историей турниров ФИФА и деталями подготовки России к турниру. Перед учащимися выступили волонтеры, которые рассказали о своей вовлеченности в проведение мирового первенства. Также на мероприятии певица Зара была официально представлена в качества посла чемпионата мира.

После окончания урока Смертин и Давыдов сыграли в футбол с учащимися образовательного центра.

ТАСС
Сегодня, 17:06
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