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"Спартак" заявил на сезон 15-летнего воспитанника "Краснодара"

Полузащитник "Спартака" Иван Репях заявлен для участия в чемпионате России сезона-2017/18.

15-летний хавбек будет выступать за москвичей под 52-м номером. Напомним, Репях перешел в "Спартак" летом 2016 года из "Кранодара".

РФПЛ
Теги: Спартак
Сегодня, 19:58
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(3)
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 21:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
это для похорон ливерпуля и севильи)))


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№3 Написал: ilovefootball (Сегодня, 20:44) #
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  •  (2)
online

Ну с таким настоящим русским именем точно заиграет, Глушакета на скамейку посадит stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 18.03.2013
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 20:17) #
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Болеет за:
«Спартак»
это в дубль


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1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 20:15) #
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Вот это усиление.
Регистрация: 27.07.2016
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