"Спартак" заявил на сезон 15-летнего воспитанника "Краснодара"

Полузащитник "Спартака" Иван Репях заявлен для участия в чемпионате России сезона-2017/18.15-летний хавбек будет выступать за москвичей под 52-м номером. Напомним, Репях перешел в "Спартак" летом 2016 года из "Кранодара".