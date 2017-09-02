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Игроки сборной России вручили Станиславу Черчесову футболку с номером "54"

Футболисты сборной России перед началом предыгровой тренировки накануне матча с московским "Динамо" подарили главному тренеру Станиславу Черчесову игровую футболку с номером "54" в честь его дня рождения, сообщает "Р-Спорт".

Участие в тренировке принимают все 23 игрока за исключением уехавшего в клуб форварда Владимира Ильина, испытывающего мышечные проблемы. Перед занятием футболисты и тренерский штаб сборной России собрались в центральном круге, поздравив главного тренера с 54-летием и вручив ему памятный подарок.
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 19:02
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