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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Коноплянка: в сборной Украины дерби "Шахтер" - "Динамо": играют в Counter-Strike пять на пять (1)
Игроки сборной России вручили Станиславу Черчесову футболку с номером "54"
Футболисты сборной России перед началом предыгровой тренировки накануне матча с московским "Динамо" подарили главному тренеру Станиславу Черчесову игровую футболку с номером "54" в честь его дня рождения, сообщает "Р-Спорт".
Участие в тренировке принимают все 23 игрока за исключением уехавшего в клуб форварда Владимира Ильина, испытывающего мышечные проблемы. Перед занятием футболисты и тренерский штаб сборной России собрались в центральном круге, поздравив главного тренера с 54-летием и вручив ему памятный подарок.
Участие в тренировке принимают все 23 игрока за исключением уехавшего в клуб форварда Владимира Ильина, испытывающего мышечные проблемы. Перед занятием футболисты и тренерский штаб сборной России собрались в центральном круге, поздравив главного тренера с 54-летием и вручив ему памятный подарок.
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