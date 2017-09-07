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Станислав Черчесов: купил себе айфон, чтобы быть ближе к футболистам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об изменениях в работе с новым поколением игроков.

"Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Я даже айфоны себе купил, чтобы быть ближе к ним. Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить, а сейчас уже интернет появился. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше раздражало.

Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: "Делай!" — и он делал. Теперь мне надо говорить: "Делай!" — и объяснить человеку, почему именно так", — цитирует его Sport.

"Газета.ру"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 16:20
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(0)
№3 Написал: vasja санкт петербург (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну что сказать Бедааа
Регистрация: 22.03.2014
№2 Написал: kos Ленинград (Сегодня, 16:45) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
лучше бы четки
Регистрация: 18.08.2013
№1 Написал: RJM555 (Сегодня, 16:38) #
  • -3
  •  (3)

Сейчас многие молодые люди и футболисты в том числе стринги носят и что.............
Регистрация: 28.02.2010
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