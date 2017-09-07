Станислав Черчесов: купил себе айфон, чтобы быть ближе к футболистам

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об изменениях в работе с новым поколением игроков."Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Я даже айфоны себе купил, чтобы быть ближе к ним. Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить, а сейчас уже интернет появился. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше раздражало.Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: "Делай!" — и он делал. Теперь мне надо говорить: "Делай!" — и объяснить человеку, почему именно так", — цитирует его Sport.