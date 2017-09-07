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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Станислав Черчесов: купил себе айфон, чтобы быть ближе к футболистам
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал об изменениях в работе с новым поколением игроков.
"Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Я даже айфоны себе купил, чтобы быть ближе к ним. Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить, а сейчас уже интернет появился. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше раздражало.
Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: "Делай!" — и он делал. Теперь мне надо говорить: "Делай!" — и объяснить человеку, почему именно так", — цитирует его Sport.
"Газета.ру"
"Когда тренер отстает от времени, это четко бросается в глаза. Ведь футболисты уже другие. Я даже айфоны себе купил, чтобы быть ближе к ним. Мне-то самому телефон нужен был, только чтобы позвонить, а сейчас уже интернет появился. Раньше я не понимал, что они все время у себя в телефонах смотрят. Теперь я тоже смотрю, и это меня не раздражает. А раньше раздражало.
Если ты не идешь в ногу со временем, ты отстал. Раньше футболисту говорили: "Делай!" — и он делал. Теперь мне надо говорить: "Делай!" — и объяснить человеку, почему именно так", — цитирует его Sport.
"Газета.ру"
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