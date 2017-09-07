РФС разрешил "СКА-Хабаровск" дозаявить Алехандро Брайана Барбаро

РФС разрешил "СКА-Хабаровск" дозаявить новичка команды полузащитника Алехандро Брайана Барбаро вне регистрационного периода.Клуб может заявить хавбека для участия в соревнованиях под эгидой РФС в случае предоставления всех необходимых документов. Отметим, что 25-летний футболист ранее принадлежал кипрскому "Аполлону", а последние полгода провел на правах аренды в клубе "Кармиотисса".