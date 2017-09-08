Александр Самедов: без везения невозможно взять золото

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов признал, что удача отвернулась от красно-белых.– Без везения невозможно взять золото, это касается любого чемпиона. Может быть, действительно фарт сейчас от нас отвернулся. Значит, его надо опять повернуть к нам, пережить этот момент. В прошлом году много игр вырывали в концовке, сейчас пока такого нет