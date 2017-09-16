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Николай Заболотный: о решении выставить меня на трансфер объявил президент "Урала"

Бывший вратарь молодежной сборной России Николай Заболотный прокомментировал расторжение контракта с "Уралом".

"О решении выставить меня на трансфер объявил президент клуба, а не главный тренер. Все знают, что настроение Григория Викторовича зависит от того, с какой ноги он встал. Не могу судить, почему он так решил. Сезон провальным не считаю. Да, может быть, сыграл не идеально, были ошибки, но в 22 матчах пропустил 26 мячей, а в восьми играх без меня "Уралу" забили аж 18. Со мной в воротах команда набрала 28 очков из 30, которые всего набрала за сезон. Вдобавок помог команде дойти до финала Кубка", – цитирует Заболотного "Матч ТВ".
Теги: Заболотный Урал Иванов
Сегодня, 21:15
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