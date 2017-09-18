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Игорь Гамула: если бы Бердыев позвал меня, пешком пошел бы в Казань

Экс-игрок ростовского СКА Игорь Гамула отметил, что готов к тренерской работе.

– Рано вам на телевидение, еще потренируете. Готовы к переезду в другой город?

– Еще как готов. Чемодан всегда собран. Сел да поехал.

– К Бердыеву в Казань, например.

– Я счастлив, что побыл рядом с этим тренером. Такие шансы не у всех бывают. В "Рубин" не звал – у него своя команда. При чем здесь я? Он своим людям не изменяет, за помощников всегда горой. Позвал бы меня – я бы даже секунды не думал, пешком бы пошел в Казань. Мы знакомы с 80-го года! Какой Бердыев был футболист, о-ох!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Гамулу Бердыев Ростов
Сегодня, 00:24
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