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Сергей Хусаинов: какой пенальти в ворота "Уфы"?! Мяч покинул пределы поля

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, за что арбитр матча "Зенит" - "Уфа" Роман Галимов назначил пенальти на 22-й минуте в ворота гостей.

"Мяч вышел из игры, покинул поле… Какой пенальти?! Вопросы к ассистенту. Он же был рядом, наблюдал картину. Выход какой? Готовить арбитров. По спортивному принципу надо набирать судей. Видеоповторы? Любая пауза сказывается на темпе игры. Я против", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов Зенит Уфа
Сегодня, 21:20
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6
(2)
№6 Написал: Al_3000 СПб (Сегодня, 21:55) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Помню как он квалифицированно судил Балтика-Зенит, а затем еще утверждал про 3 добавленные минуты.


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Зенит навсегда!
Когда газ в России завершится, Зенит станет спонсором ГазПрома.
Регистрация: 26.03.2008
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 21:47) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
разве бомжи признают,они только других горазды обсуждать
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 21:41) #
  • 0
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Всем молчать.
Зенит играет. Не трожь будущего чемпиона.
100 евролямов на дороге не валяются. Надо отработать трансферный бюджет.
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 21:36) #
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Реально мяч вышел за пределы поле,а арбитр скорее не хотел просто этого видеть.
Если честно мне без разницы выиграл зенит или нет ,но на белое говорить что это черное это уже перебор а точнее беспредел.


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не за этот момент.. резервный пояснил...этого алконавта слушать, себя не уважать..
Регистрация: 15.12.2013
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 21:27) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Помнится Хусаинов гнал на судью, когда Зенит выиграл в Израиле 4-3, проигрывая 0-3 по ходу матча. Чуть ли не клоуном судью называл из за непонятно тогда всем эпизода. А потом выяснилось, что всё по правилам было, просто Хусаинов их не знал, как и 90% смотрящих тогда матч. Но одно дело простой болельщик, другое дело наш "квалифицированный" судья
Регистрация: 30.07.2009
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