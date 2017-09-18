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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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21:16
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
Александр Ирхин: хоть набрали всего очко, но всё равно удалось прервать череду неудач, проявив характер
20:29
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
Антон Заболотный: игроки "Спартака" сливают Карреру? Не думаю, что в таком клубе будут такое исполнять (2)
20:07
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
Сергей Родионов: турнирная ситуация не устраивает ни руководство "Спартака", ни тренерский штаб, ни игроков (2)
17:54
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Игорь Гамула: сначала мне "Зенит" нравился, потом ЦСКА. А сейчас посмотрел на "Краснодар" – это просто чудо, а не комбинации (2)
Сергей Хусаинов: какой пенальти в ворота "Уфы"?! Мяч покинул пределы поля
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов не понял, за что арбитр матча "Зенит" - "Уфа" Роман Галимов назначил пенальти на 22-й минуте в ворота гостей.
"Мяч вышел из игры, покинул поле… Какой пенальти?! Вопросы к ассистенту. Он же был рядом, наблюдал картину. Выход какой? Готовить арбитров. По спортивному принципу надо набирать судей. Видеоповторы? Любая пауза сказывается на темпе игры. Я против", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
"Мяч вышел из игры, покинул поле… Какой пенальти?! Вопросы к ассистенту. Он же был рядом, наблюдал картину. Выход какой? Готовить арбитров. По спортивному принципу надо набирать судей. Видеоповторы? Любая пауза сказывается на темпе игры. Я против", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
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