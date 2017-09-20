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Вячеслав Матюшенко: Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как "Спартаку"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко ответил президенту "Спартака" Леониду Федуну.

"Пусть Федун говорит, что хочет. Уверен, что Заболотный забьёт ещё много таких мячей, как "Спартаку". И даже лучше!

Заболотный — прекрасный нападающий, он пытается забивать даже ударом через себя. Со "Спартаком" он бил ножницами, кажется, уже в третий раз. Антон всё ближе и ближе к цели, так что скоро надеемся на его гол через себя", - цитирует Матюшенко "Чемпионат.сом".
Сегодня, 02:39
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