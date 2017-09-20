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Валерий Петраков: сегодня увидел у своих игроков настрой, желание и самоотдачу

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков прокомментировал победу над "Краснодаром" (2:1) в матче 1/16 финала Кубка России и поблагодарил своих игроков.

"Если команда добилась победы, оценка должна быть положительной. Считаю, что мы достаточно хорошо изучили "Краснодар" - это достаточно хорошая команда, сыгранная. Не зря они в РФПЛ имеют высокие показатели по контролю мяча и передачам. Нам достаточно тяжело бороться с ними в этих компонентах. Естественно, что мы выбрали такую тактику - играть "вторым номером", переходить в контратаку. Считаю, что в каких-то моментах нам это удавалось.

Надо отдать должное ребятам. Хочу их похвалить. Сегодня увидел у них настрой, желание и самоотдачу. Достаточно грамотно сыграли против "Краснодара", с такой командой только так и нужно - внимательно и дисциплинированно в обороне. Рад, что мы добились победы. Хотелось бы, чтобы ребята показывали этот настрой не только в матчах с командами премьер-лиги, но и перенесли его в чемпионат.

Как я уже сказал, благодарен ребятам за проделанную работу и самоотдачу. Сегодня на поле были 11 боевых единиц. Считаю, что наши лидеры сыграли важную роль - грамотно оборонялись, подсказывали молодым. Могу отметить, очень удачно в игру вписался Гвинейский - провел достаточно хороший матч", - цитирует Петракова официальный сайт клуба.
Теги: Петраков Томь Краснодар
Сегодня, 19:05
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№1 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 19:39) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Петраков молодец! С таким бюджетов творит буквально чудеса.
Регистрация: 10.10.2006
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