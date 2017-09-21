Олег Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал вылет из Кубка России. В 1/6 финала грозненцы уступили "Енисею" (0:3).– Хочу поздравить "Енисей" с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге. В первую очередь то, что мы проиграли, – это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил "Енисей".Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата".– Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. "Енисей" очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить – мы создали немало моментов, но "Енисей" забивал, а мы – нет.