Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Как выступит "Зенит" в групповом этапе Лиги Европы?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:54
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
"Амкар" на выезде разгромил "Факел" (1)
18:09
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
16:20
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Анатолий Бышовец: психология победителей, которая выработалась у "Зенита", поможет ему в матче с "Динамо" (8)
Олег Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата"
Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал вылет из Кубка России. В 1/6 финала грозненцы уступили "Енисею" (0:3).
– Хочу поздравить "Енисей" с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге. В первую очередь то, что мы проиграли, – это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил "Енисей".
Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата".
- Насколько для вас был важен Кубок России?
– Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. "Енисей" очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить – мы создали немало моментов, но "Енисей" забивал, а мы – нет.
Пресс-служба "Енисея"
– Хочу поздравить "Енисей" с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге. В первую очередь то, что мы проиграли, – это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил "Енисей".
Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата".
- Насколько для вас был важен Кубок России?
– Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. "Енисей" очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить – мы создали немало моментов, но "Енисей" забивал, а мы – нет.
Пресс-служба "Енисея"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.