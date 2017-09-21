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Олег Кононов: хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов прокомментировал вылет из Кубка России. В 1/6 финала грозненцы уступили "Енисею" (0:3).

– Хочу поздравить "Енисей" с хорошей игрой и победой! Мне очень понравилась команда, думаю, они не зря занимают лидирующую позицию сейчас в ФНЛ. Желаю им удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге. В первую очередь то, что мы проиграли, – это наша вина целиком и полностью, всей команды. Я думаю, что это случилось из-за того, что не смогли ответить тем скоростям, которые предложил "Енисей".

Здесь много факторов, возможно, это связано с дальней поездкой в Хабаровск и сменой часовых поясов. В первую очередь дело в нас. Хочу извиниться перед всеми болельщиками "Ахмата".

- Насколько для вас был важен Кубок России?

– Конечно, важен. Мы сегодня играли основным составом, потому что хотели победить. Клуб хочет двигаться вперед, очень важно было сегодня выиграть. "Енисей" очень организованно играл и заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно поспорить – мы создали немало моментов, но "Енисей" забивал, а мы – нет.

Пресс-служба "Енисея"
Теги: Кононов Ахмат Енисей
Сегодня, 20:03
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(2)
№3 Написал: следующий (Сегодня, 20:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Хитрый Лис
Хороший тренер, жаль зверей тренирует. Возвращайся лучше к быкам

Он слишком мягкий тренер, а они этого не понимают, с ними по другому надо.
Регистрация: 14.12.2012
№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:22) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё ништяк! Опускай зверюшник


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:06) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Хороший тренер, жаль зверей тренирует. Возвращайся лучше к быкам
Регистрация: 19.03.2010
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