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Никита Симонян: Каррера должен управлять процессом игры

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал ничью "Спартака" в матче против "Анжи" (2:2) в одиннадцатом туре чемпионата России.

"Это определенная истина, которая ясна каждому тренеру, что надо подобрать игроков, расставить их по позициям, чтобы каждый соответствовал своей позиции, стабилизировать состав, а у них сейчас играет на позиции центрального защитника один, другой, третий. Второе - это, конечно, управление самим процессом игры. Команда ведет 1:0, а потом тут же пропускает два мяча, это опять случается именно в конце второй половины игры, об этом надо задуматься самому тренеру в первую очередь, и управлять процессом игры. Все остальное о взаимоотношениях тренера с игроками, руководством клуба - это то, что мне абсолютно неведомо. С моей стороны неэтично вмешиваться, ведь я являюсь работником Российского футбольного союза. Хотя я также являюсь спартаковцем, болею, переживаю за команду, как все спартаковцы. Переживаю также за то, что сегодня происходит, а что именно - не знаю", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян Каррера Спартак Анжи
Вчера, 22:48
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№3 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Вчера, 22:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Никита Палыч, я вас конечно уважаю… но давайте по чесноку! если у тренера по ходу 1 круга это происходит в шестой раз… то ожидать, что он это поймет уже бессмысленно! только его отставка сможет выправить положение!
Регистрация: 23.03.2009
№2 Написал: Бриг (Вчера, 22:54) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Что-то Рейнгольда, не слышно, старик наверное еще отдышаться не может..Симонян глаголит...
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: какзайчонок Москва (Вчера, 22:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Никита не надо! -пусть Рейнгольд за ветеранов слово молвит!
Регистрация: 15.03.2009
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