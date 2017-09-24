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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Тарханов: проседаем при 2:0. Но не только мы, "Спартак" вон тоже
Главный тренер "Урала" Александр Тарханов после победы над "Тосно" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата России отметил, что некоторые игроки после двух забитых мячей стали неправильно играть и спешить. Он также добавил, что пока не стоит ждать полузащитника Владимира Ильина в стартовом составе команды.
– Выиграли, это приятно всегда. Хорошо провели первые минуты, атаковали, забили, – приводит слова Тарханова "СЭ". – Сумели правильно расставить всех и забить. Потом мы, как правило, проседаем немного. Но не только мы, "Спартак" вон тоже проседает. 2:0, некоторые футболисты начинают неправильно играть, спешить. Соперник создал два острых момента, Заболотный там головой хорошо бил.
Второй тайм начали хорошо, забили третий мяч. Концовку так, немного смазали. 3:0, контролируй мяч, не спеши... Но спешим и совершаем ошибки. А так хорошо сыграли против флангов соперника. У них хорошие фланги, много подач оттуда идет.
– Перед матчем вы заявили, что необходимо превзойти соперника в скорости работы с мячом. Команда выполнила установку?
– Да. Мы если и теряли мяч, то сами.
– Выход Ильина на поле в концовке был плановым и стоит ли ожидать его в "старте" на следующую игру?
– ?Нет, в стартовом составе ему рано еще выходить. Человек только две тренировки провел, не набрал еще кондиций.
– Выиграли, это приятно всегда. Хорошо провели первые минуты, атаковали, забили, – приводит слова Тарханова "СЭ". – Сумели правильно расставить всех и забить. Потом мы, как правило, проседаем немного. Но не только мы, "Спартак" вон тоже проседает. 2:0, некоторые футболисты начинают неправильно играть, спешить. Соперник создал два острых момента, Заболотный там головой хорошо бил.
Второй тайм начали хорошо, забили третий мяч. Концовку так, немного смазали. 3:0, контролируй мяч, не спеши... Но спешим и совершаем ошибки. А так хорошо сыграли против флангов соперника. У них хорошие фланги, много подач оттуда идет.
– Перед матчем вы заявили, что необходимо превзойти соперника в скорости работы с мячом. Команда выполнила установку?
– Да. Мы если и теряли мяч, то сами.
– Выход Ильина на поле в концовке был плановым и стоит ли ожидать его в "старте" на следующую игру?
– ?Нет, в стартовом составе ему рано еще выходить. Человек только две тренировки провел, не набрал еще кондиций.
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