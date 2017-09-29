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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Массимо Каррера: порой Фернандо допускает ошибки, но так бывает
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал игру полузащитника команды Лукаса Фернандо в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Как оцениваю игру Фернандо в матче с "Ливерпулем", который забил, но много ошибался? В футболе не ошибается тот, кто в него не играет. Кто играет, тот ошибается. Конечно, можно ошибаться меньше. Я общаюсь с Фернандо, он чувствует себя хорошо. Порой он совершает ошибки, но я сталкивался с этим, когда сам играл в футбол. Такое бывает.
С таким плотным графиком очень сложно отдохнуть. Как только завершается матч, уже через два дня мы готовы играть следующий. Это также очень сложно для игроков — играть на третий день", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Как оцениваю игру Фернандо в матче с "Ливерпулем", который забил, но много ошибался? В футболе не ошибается тот, кто в него не играет. Кто играет, тот ошибается. Конечно, можно ошибаться меньше. Я общаюсь с Фернандо, он чувствует себя хорошо. Порой он совершает ошибки, но я сталкивался с этим, когда сам играл в футбол. Такое бывает.
С таким плотным графиком очень сложно отдохнуть. Как только завершается матч, уже через два дня мы готовы играть следующий. Это также очень сложно для игроков — играть на третий день", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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