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Массимо Каррера: порой Фернандо допускает ошибки, но так бывает

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал игру полузащитника команды Лукаса Фернандо в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Как оцениваю игру Фернандо в матче с "Ливерпулем", который забил, но много ошибался? В футболе не ошибается тот, кто в него не играет. Кто играет, тот ошибается. Конечно, можно ошибаться меньше. Я общаюсь с Фернандо, он чувствует себя хорошо. Порой он совершает ошибки, но я сталкивался с этим, когда сам играл в футбол. Такое бывает.

С таким плотным графиком очень сложно отдохнуть. Как только завершается матч, уже через два дня мы готовы играть следующий. Это также очень сложно для игроков — играть на третий день", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Спартак Фернандо
Сегодня, 20:33
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