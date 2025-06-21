- Мы обсуждаем окончательные детали с клубом РПЛ. Я предпочитаю не называть название клуба, но это клуб РПЛ. Мы надеемся, что к среде всё будет согласовано, и Джимми сможет отправиться на предсезонную подготовку.
Джимми Марин, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, выступал за "Оренбург" с лета 2022 года. В составе оренбургской команды 27-летний костариканский вингер принял участие в 89 матчах, в которых отметился 16 забитыми голами. Контракт игрока был рассчитан до июня этого года. Футболист покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: "Чемпионат"
Агент экс-вингера "Оренбурга" Марина: обсуждаем окончательные детали с клубом РПЛ
Агент Хосе Луис Родригес, представляющий бывшего нападающего "Оренбурга" Джимми Марина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"