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Агент экс-вингера "Оренбурга" Марина: обсуждаем окончательные детали с клубом РПЛ

Агент Хосе Луис Родригес, представляющий бывшего нападающего "Оренбурга" Джимми Марина, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Оренбург"
- Мы обсуждаем окончательные детали с клубом РПЛ. Я предпочитаю не называть название клуба, но это клуб РПЛ. Мы надеемся, что к среде всё будет согласовано, и Джимми сможет отправиться на предсезонную подготовку.

Джимми Марин, играющий на позиции крайнего флангового нападающего, выступал за "Оренбург" с лета 2022 года. В составе оренбургской команды 27-летний костариканский вингер принял участие в 89 матчах, в которых отметился 16 забитыми голами. Контракт игрока был рассчитан до июня этого года. Футболист покинул клуб в качестве свободного агента.

Источник: "Чемпионат"

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