- Максименко прекрасно прошел первый этап реабилитации в Германии. Неделю занимается с нашими тренерами. Со следующей недели начинает работать в поле по индивидуальной программе. К началу сезона будет готов.
27-летний голкипер Александр Максименко является воспитанником Академии московского "Спартака". Нынешнее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В минувшем сезоне вратарь провел 27 матчей за красно-белых в РПЛ, в которых пропустил 23 мяча и 13 раз отыграл на ноль. Также на счету Максименко 5 пропущенных голов и один "сухой" матч в 4 играх Кубка России.
Источник: "СЭ"
"К началу сезона будет готов". В "Спартаке" рассказали о восстановлении Максименко после травмы
Главный врач "Спартака" Кирилл Козлов ответил на вопрос о физическом состоянии вратаря Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"