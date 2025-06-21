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Медведев - об информации, что "Зенит" отправил запрос по трансферу Фернандеша: выдумывают

Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию об интересе клуба к хавбеку "Бешикташа" Жедсону Фернандешу.
Фото: Global Look Press
"Могу ли подтвердить, что "Зенит" отправил запрос по трансферу Жедсона Фернандеша? Или турецкие СМИ опять выдумывают? Выдумывают", - передает слова Медведева "СЭ".

Ранее в средствах массовой информации появились данные о том, что "Зенит" сделал запрос по трансферу полузащитника "Бешикташа" Жедсона Фернандеша.

Фернандеш защищает цвета турецкого клуба с лета 2022 года. В прошедшем сезоне 26-летний португалец записал на свой счет 12 забитых голов и 3 результативные передачи в 49 матчах за "Бешикташ". Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2027 года.

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