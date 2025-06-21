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"Спекуляция недружественных субъектов". Губернатор Федорищев высказался о возможном уходе Адиева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера "Крыльев Советов" Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Крылья Советов"
- Абсолютная спекуляция недружественных субъектов. Тренер приступил к работе, это сильный специалист, которого мы долго ждали. Перед ним стоят большие задачи по развитию нашей любимой команды. Первая встреча тренера с футболистами состоялась несколько дней назад, начались тренировки.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев, только приступивший к своим обязанностям, может покинуть самарский клуб из-за конфликта внутри руководства. Позднее заместитель генерального директора самарцев Руслан Пименов опроверг эти данные.

В первом туре российской Премьер-лиги сезона 2025/2026 "Крылья Советов" сыграют на выезде против тольяттинского "Акрона". Игра состоится в период с 18 по 21 июля.

Источник: "Матч ТВ"

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