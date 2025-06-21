- Абсолютная спекуляция недружественных субъектов. Тренер приступил к работе, это сильный специалист, которого мы долго ждали. Перед ним стоят большие задачи по развитию нашей любимой команды. Первая встреча тренера с футболистами состоялась несколько дней назад, начались тренировки.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев, только приступивший к своим обязанностям, может покинуть самарский клуб из-за конфликта внутри руководства. Позднее заместитель генерального директора самарцев Руслан Пименов опроверг эти данные.
В первом туре российской Премьер-лиги сезона 2025/2026 "Крылья Советов" сыграют на выезде против тольяттинского "Акрона". Игра состоится в период с 18 по 21 июля.
Источник: "Матч ТВ"
"Спекуляция недружественных субъектов". Губернатор Федорищев высказался о возможном уходе Адиева
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о возможном уходе главного тренера "Крыльев Советов" Магомеда Адиева.
Фото: ФК "Крылья Советов"