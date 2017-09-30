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Тульский "Арсенал" планирует провести товарищеский матч во время паузы

Тульский "Арсенал" планирует провести товарищеский матч во время паузы на матчи сборных, сообщает "Тульский Футбол"

"Постараемся сыграть в субботу-воскресенье товарищескую игру", — сообщил главный тренер канониров Миодраг Божович.

Следующий официальный матч "Арсенал" проведёт 15 октября в Санкт-Петербурге против "Зенита" в рамках 13-го тура чемпионата России.
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 04:22
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