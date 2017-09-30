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Массимо Каррера: Кутепов показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" в матче 12-го тура РФПЛ похвалил защитника Илью Кутепова.

"Кутепов возвращает прежние кондиции, вы же сами его видели сегодня. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается, и когда я вызываю его в бой, он всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком.

В перерыве обычно говорятся одни и те же вещи, никакой специальной алхимии здесь нет. Ребята просто смогли понять и исправить ошибки, которые они совершили в прошлом. Сегодня был похожий случай, как с "Тосно": мы играли в меньшинстве, вели в счёте, но, в отличие от того матча, мы смогли до конца встречи оставаться сконцентрированными.

Когда вернутся Промес и Зе Луиш? На этой неделе мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться в ближайшее время", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
Теги: Каррера Кутепов Спартак
Сегодня, 21:53
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№1 Написал: Hitman (Сегодня, 22:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
лучше ругай и гоняй их Массимо,чтобы расслабон не ловили
Регистрация: 20.04.2017
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