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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Массимо Каррера: Кутепов показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" в матче 12-го тура РФПЛ похвалил защитника Илью Кутепова.
"Кутепов возвращает прежние кондиции, вы же сами его видели сегодня. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается, и когда я вызываю его в бой, он всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком.
В перерыве обычно говорятся одни и те же вещи, никакой специальной алхимии здесь нет. Ребята просто смогли понять и исправить ошибки, которые они совершили в прошлом. Сегодня был похожий случай, как с "Тосно": мы играли в меньшинстве, вели в счёте, но, в отличие от того матча, мы смогли до конца встречи оставаться сконцентрированными.
Когда вернутся Промес и Зе Луиш? На этой неделе мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться в ближайшее время", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
"Кутепов возвращает прежние кондиции, вы же сами его видели сегодня. В последних матчах он показал, что возвращается тот игрок, который мне и нравится. Илья хорошо тренируется, выкладывается, и когда я вызываю его в бой, он всегда готов. Уверен, что он может стать топ-игроком.
В перерыве обычно говорятся одни и те же вещи, никакой специальной алхимии здесь нет. Ребята просто смогли понять и исправить ошибки, которые они совершили в прошлом. Сегодня был похожий случай, как с "Тосно": мы играли в меньшинстве, вели в счёте, но, в отличие от того матча, мы смогли до конца встречи оставаться сконцентрированными.
Когда вернутся Промес и Зе Луиш? На этой неделе мы узнаем, кто сможет полноценно восстановиться в ближайшее время", - цитирует Карреру "Чемпионат.сом".
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