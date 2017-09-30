Александр Самедов: в первом тайме потерял сознание

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России рассказал, что потерял сознание после столкновения в первом тайме.– В первом тайме после столкновения я действительно потерял сознание. Тело вообще размякло, – сказал Самедов. – Хорошо, что сразу доктора подбежали, только после нашатыря включился. Надо теперь в себя прийти. Посмотрим.– Ноги немножко сводит, устал.– Слава богу, что победили. Нам очень нужен был результат, остальное не так важно. Что касается футбола, не знаю, как он выглядел со стороны, но вроде действительно играли неплохо. Впрочем, повторю, что три очка – главное.– Точно не знаю, но он здорово прострелил, получилось в нужную зону. А я ударил в касание с левой ноги и хорошо попал.