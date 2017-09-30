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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Александр Самедов: в первом тайме потерял сознание
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России рассказал, что потерял сознание после столкновения в первом тайме.
– В первом тайме после столкновения я действительно потерял сознание. Тело вообще размякло, – сказал Самедов. – Хорошо, что сразу доктора подбежали, только после нашатыря включился. Надо теперь в себя прийти. Посмотрим.
– А почему хромаете?
– Ноги немножко сводит, устал.
– "Спартак" сегодня провел самую качественную игру в сезоне?
– Слава богу, что победили. Нам очень нужен был результат, остальное не так важно. Что касается футбола, не знаю, как он выглядел со стороны, но вроде действительно играли неплохо. Впрочем, повторю, что три очка – главное.
– Мельгарехо при первом голе именно вам передачу отдавал?
– Точно не знаю, но он здорово прострелил, получилось в нужную зону. А я ударил в касание с левой ноги и хорошо попал.
"Спорт-Экспресс"
– В первом тайме после столкновения я действительно потерял сознание. Тело вообще размякло, – сказал Самедов. – Хорошо, что сразу доктора подбежали, только после нашатыря включился. Надо теперь в себя прийти. Посмотрим.
– А почему хромаете?
– Ноги немножко сводит, устал.
– "Спартак" сегодня провел самую качественную игру в сезоне?
– Слава богу, что победили. Нам очень нужен был результат, остальное не так важно. Что касается футбола, не знаю, как он выглядел со стороны, но вроде действительно играли неплохо. Впрочем, повторю, что три очка – главное.
– Мельгарехо при первом голе именно вам передачу отдавал?
– Точно не знаю, но он здорово прострелил, получилось в нужную зону. А я ударил в касание с левой ноги и хорошо попал.
"Спорт-Экспресс"
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