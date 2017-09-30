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Александр Самедов: в первом тайме потерял сознание

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 12-го тура чемпионата России рассказал, что потерял сознание после столкновения в первом тайме.

– В первом тайме после столкновения я действительно потерял сознание. Тело вообще размякло, – сказал Самедов. – Хорошо, что сразу доктора подбежали, только после нашатыря включился. Надо теперь в себя прийти. Посмотрим.

– А почему хромаете?

– Ноги немножко сводит, устал.

– "Спартак" сегодня провел самую качественную игру в сезоне?

– Слава богу, что победили. Нам очень нужен был результат, остальное не так важно. Что касается футбола, не знаю, как он выглядел со стороны, но вроде действительно играли неплохо. Впрочем, повторю, что три очка – главное.

Мельгарехо при первом голе именно вам передачу отдавал?

– Точно не знаю, но он здорово прострелил, получилось в нужную зону. А я ударил в касание с левой ноги и хорошо попал.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Самедов Спартак Урал
Сегодня, 23:10
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(1)
№2 Написал: grisha (Сегодня, 23:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
наш коренной спартаковец!

Трудно спорить - настоящий баран
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 23:30) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Боец.Другие замену бы попросили,а он остался и гол забил.Это наш коренной спартаковец!


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
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