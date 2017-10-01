На матче Локомотив" - "Динамо" ожидается около 12 тысяч зрителей

На матче 12-го тура РФПЛ "Локомотив" — "Динамо" ожидается около 12 тыс. зрителей. Встреча состоится в Москве на стадионе "РЖД Арена (Локомотив)". Главный судья матча — Сергей Карасёв из Москвы."На матче "Локомотив" — "Динамо" ожидается около 12 тыс. человек", — сказали в пресс-службе "Локомотива".