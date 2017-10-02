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Александр Кокорин: с нетерпением жду игр за сборную России

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин рассказал, что соскучился по сборной России.

"У меня очень хорошие ощущения, так как я вернулся в сборную России. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что сильно что-то поменялось, я всех тут знаю. Может, какие-то новые правила мне еще расскажут. Соскучился, конечно, времени много прошло. В клубе – одно, в сборной – другое. С нетерпением жду игр за национальную команду", - приводит слова Кокорина пресс-служба сборной.
Теги: Кокорин Сборная России
Сегодня, 18:44
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(0)
№3 Написал: Виктор Лотов (Сегодня, 19:59) #
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  •  (1)
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Регистрация: 2.10.2017
№2 Написал: N-52 (Сегодня, 19:21) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А усатый может и растренировать.
Регистрация: 13.08.2012
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:53) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Лишь бы без травм.Знаем мы эти товарняки.


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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