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Владимир Стржалковский: долги "Динамо" закрыты

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что организация выплатила долги, доставшиеся от прошлого руководство.

– Долгов у клуба сейчас нет?

– Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в премьер-лигу.

– Как удалось погасить долги?

– Часть закрыли акциями, о чем я уже говорил. Другую часть – кредит от ВТБ – с помощью продажи недвижимости, парковочных мест. Плюс мы сократили как минимум на 60 процентов затраты клуба.

– За счет снижения зарплат футболистов?

– Нет, никто из футболистов на сокращение зарплаты не шел. Сокращены административные расходы и "гуляния по буфету".

– "Гуляния по буфету" – это штат клуба?

– Не только. Сокращены административные затраты, без которых клуб спокойно обходится.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Динамо
Сегодня, 03:40
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