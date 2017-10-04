Владимир Стржалковский: долги "Динамо" закрыты

Глава ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский сообщил, что организация выплатила долги, доставшиеся от прошлого руководство.– Нет. Кроме долга перед футболистами по премиям за выход в премьер-лигу.– Часть закрыли акциями, о чем я уже говорил. Другую часть – кредит от ВТБ – с помощью продажи недвижимости, парковочных мест. Плюс мы сократили как минимум на 60 процентов затраты клуба.– Нет, никто из футболистов на сокращение зарплаты не шел. Сокращены административные расходы и "гуляния по буфету".– Не только. Сокращены административные затраты, без которых клуб спокойно обходится.