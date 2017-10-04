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Агент: тяжело будет сделать так, чтобы Луан поехал играть в Россию

Представитель нападающего "Гремио" Луана Ролим Кармо прокомментировал информацию о том, что футболист может перейти в "Спартак".

"Не знаю, что может произойти зимой. Однако, мне кажется, что тяжело будет сделать так, чтобы Луан поехал играть в Россию. Повлияет ли на решение Луана трансфер Педро Роши в "Спартак"? Думаю, что в любом случае его переход в Россию маловероятен. Впрочем, опять-таки, не знаю, что произойдет зимой", - цитирует Кармо "Спорт день за днем".
Теги: Луан Спартак Гремио
Сегодня, 20:51
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№3 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 21:01) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: grisha
Лишить мозга и памяти

Ты ведь без мозга живёшь как-то и не жалуешься.
Регистрация: 1.12.2014
№2 Написал: grisha (Сегодня, 20:58) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Лишить мозга и памяти - тогда перейдёт )))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:56) #
  • +2
  •  (6)
online

про него надо забыть и все, не хочет ехать и не надо
Регистрация: 20.04.2016
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