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Александр Егоров: очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально

Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал слова президента "Анжи" Османа Кадиева, заявившего, что "судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол".

"Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.

Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и чёрные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
Теги: Егоров Кадиев Анжи
Сегодня, 21:18
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№4 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 22:14) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: DIMANAJ
Цитата: kapitan601
Ну и лицемер! Только глупый не понимает цену "справедливого" судейства в РФПЛ! Спартак так Чемпионом стал. Все делают вид, что ничего не происходит, хотя все всё понимают. Молодец Кадиев! Хоть один сказал открыто о произволе судей! А Безбородов - вообще ДНИЩЕ!

Ну ты урод. Это Спартак, который пенальти только в конце сезона увидел, оказывается любимчик судей? А не за счет ли своей самоотдачи и вытаскиванием матчей на зубах?


Не стоит обзываться. это просто доска объявлений, где каждый высказывает своё мнение и не более. А насчёт пенальти? Их и правда почти не было... просто делали по-другому: удаляли игроков соперника и не удаляли игроков Спартака. Федун нашёл гениальное решение... При нарушении Миранчука кричали, что "надо гнать из футбола", а при нарушении Ивелина Попова - полная тишина!.. И где справедливость? А болельщиков Спартака никто не хочет обидеть. У нас весь как бы футбол такой!
Регистрация: 4.10.2010
№3 Написал: DIMANAJ Саров (Сегодня, 22:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kapitan601
Ну и лицемер! Только глупый не понимает цену "справедливого" судейства в РФПЛ! Спартак так Чемпионом стал. Все делают вид, что ничего не происходит, хотя все всё понимают. Молодец Кадиев! Хоть один сказал открыто о произволе судей! А Безбородов - вообще ДНИЩЕ!

Ну ты урод. Это Спартак, который пенальти только в конце сезона увидел, оказывается любимчик судей? А не за счет ли своей самоотдачи и вытаскиванием матчей на зубах?
Регистрация: 30.06.2012
№2 Написал: stas0209 (Сегодня, 22:00) #
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Регистрация: 4.10.2017
№1 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 21:28) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
Ну и лицемер! Только глупый не понимает цену "справедливого" судейства в РФПЛ! Спартак так Чемпионом стал. Все делают вид, что ничего не происходит, хотя все всё понимают. Молодец Кадиев! Хоть один сказал открыто о произволе судей! А Безбородов - вообще ДНИЩЕ!
Регистрация: 4.10.2010
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