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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Егоров: очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально
Бывший арбитр Александр Егоров прокомментировал слова президента "Анжи" Османа Кадиева, заявившего, что "судейство в пользу богатых клубов гробит российский футбол".
"Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.
Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и чёрные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
"Наверное, у него есть какие-то причины так говорить… Решения на поле принимает арбитр, руководствуясь правилами. К сожалению, я целиком игру не смотрел, не видел этих моментов. Очевидно, Кадиев переживает за свою команду – это нормально. Он же сказал, что это субъективное мнение.
Я согласен в том, что, когда выходишь на футбольное поле, разделение должно быть условно на белые и чёрные футболки, а о клубной принадлежности речи идти не может. Я не вижу, чтобы арбитры в России помогали какой-либо группе клубов", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
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