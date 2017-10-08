Губернатор Санкт-Петербурга: жизнь Сарсании оборвалась в самом расцвете сил

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании."Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким, друзьям, коллегам, всей футбольной общественности страны в связи с кончиной Константина Сарсании. В самом расцвете сил оборвалась жизнь человека, который очень много сделал для отечественного футбола. За годы спортивной карьеры он играл за российские и зарубежные команды, был тренером. Но наиболее ярко он проявил себя как футбольный менеджер.Многие страницы его биографии связаны с Санкт-Петербургом. С его именем связаны крупные успехи в новейшей истории "Зенита". Именно Сарсания стоял у истоков становления той команды, которая впервые в российской истории стала победителем чемпиона страны, а затем завоевала два европейских клубных трофея — Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.В этом году Сарсания вернулся в "Зенит". Мы были уверены, что он вновь поможет петербургской команде одержать большие победы. Сарсанию знали и высоко ценили игроки, тренеры, менеджеры, болельщики — все, кому доводилось с ним работать и общаться.Тяжело и горько осознавать, что этого оптимистичного, дружелюбного и по-настоящему талантливого человека больше нет с нами. Память о Константине Сергеевиче Сарсании навсегда сохранится в наших сердцах", — сказал Полтавченко.