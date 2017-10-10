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Алексей Смертин: всегда чувствовал свою вину в ошибке Филимонова в 1999 году

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, ныне являющийся послом чемпионата мира — 2018, признался, что чувствовал свою вину за гол, который пропустил голкипер Александр Филимонов в решающем матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2000 со сборной Украины (1:1).

"Так или иначе, этому голу предшествовало моё неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: "Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?". Я подумал: "Действительно, зачем?"

А потом пронеслась другая мысль: "Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил". И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
Теги: Смертин Филимонов Сборная России
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№2 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
18 лет скрывал... Смело выговорился... Подставщик...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 21:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
Поздно. Сашке уже не тепло и не холодно...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
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