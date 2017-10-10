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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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20:53
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Россия сыграла вничью с Ираном (45)
Алексей Смертин: всегда чувствовал свою вину в ошибке Филимонова в 1999 году
Бывший капитан сборной России Алексей Смертин, ныне являющийся послом чемпионата мира — 2018, признался, что чувствовал свою вину за гол, который пропустил голкипер Александр Филимонов в решающем матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2000 со сборной Украины (1:1).
"Так или иначе, этому голу предшествовало моё неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: "Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?". Я подумал: "Действительно, зачем?"
А потом пронеслась другая мысль: "Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил". И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
"Так или иначе, этому голу предшествовало моё неоправданное нарушение. Можно было в порыве пласироваться, а я просто-напросто врезался в игрока. Он упал, и был назначен штрафной. Помню слова Валеры Карпина: "Ты зачем его трогаешь? Тут, на бровке?". Я подумал: "Действительно, зачем?"
А потом пронеслась другая мысль: "Ничего страшного. Сколько раз я уже так фолил". И тут – эта подача и гол. А потом тишина. Мы весь матч слышали шум трибун. И тут он резко прекратился – и стало страшно… Свою вину в этой ошибке я всегда чувствовал", - цитирует Смертина "Чемпионат.сом".
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