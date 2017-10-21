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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Руслан Нигматуллин: "Спартак" ожидает серьёзная проверка
Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут "Амкар".
"Сегодня будет серьёзная проверка для "Спартака". Победа над с "Севильей" забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После "Севильи" у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием. Важно, чтобы не было шапкозакидательских настроений. Уверен, что с профессионализмом всё нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.
Ставлю на минимальную победу "Спартака" — 1:0. "Амкар" традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"Сегодня будет серьёзная проверка для "Спартака". Победа над с "Севильей" забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После "Севильи" у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием. Важно, чтобы не было шапкозакидательских настроений. Уверен, что с профессионализмом всё нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.
Ставлю на минимальную победу "Спартака" — 1:0. "Амкар" традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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