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Руслан Нигматуллин: "Спартак" ожидает серьёзная проверка

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от матча 14-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые примут "Амкар".

"Сегодня будет серьёзная проверка для "Спартака". Победа над с "Севильей" забрала много сил в психологическом плане. После матча был всплеск эмоций. Победа была исторической. После "Севильи" у красно-белых не должно быть проблем с физическим состоянием. Важно, чтобы не было шапкозакидательских настроений. Уверен, что с профессионализмом всё нормально. Каррера настроит футболистов должным образом.

Ставлю на минимальную победу "Спартака" — 1:0. "Амкар" традиционно хорошо играет с лидерами, поэтому матч будет непростой. Считаю, что москвичи смогут снова стать первыми в чемпионате. Лидеры РФПЛ теряют очки. Надо этим пользоваться и подтверждать статус чемпионов страны", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Спартак Амкар
Сегодня, 17:16
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Нет ни одного матча спартака, где бы их не ждала проверка,- уж больно неуравновешенное создание, не знаешь, чего ждать.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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