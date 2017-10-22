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Александр Гришин: люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче армейцев с "Зенитом".

"Вроде бы лидеры чемпионата встречаются, а игра среднего уровня, без моментов. Да, уровень ошибки первой очень высокий: кто ошибется, тот и проиграл. Обе команды это понимали, и эту ошибку никто не допустил. Но если мы рассматриваем футбол как игру для зрителей, то хорошего спектакля сегодня не получилось. Люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи, как сегодня", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
Теги: Гришин ЦСКА Зенит
Сегодня, 22:01
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(2)
№6 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FCSKA
твой каррейра накуй согласился работать с таким составом и при минимуме закупок на 100... у вас на два полных состава + 1,2 на замену... карреру надо просто вые..ь , за то, что не на первом месте с разрывом 10 очков

ты не с кем не путаешь?состав "Спартака" видел?видел лазарет?
з.ы. это первый опыт для Карреры,тч согласился бы.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№5 Написал: FCSKA Москва (Сегодня, 22:20) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Кстати, все матчи ЦСКА при Ганчаренко стали унылым говном. Думайте.

- Василий Иванович, немцы танки пустили на нас...
-Петька,первую армию, шашки наголо
- Ну. накуй, вчера всю саблю затупил от эти консервы..

твой каррейра накуй согласился работать с таким составом и при минимуме закупок на 100... у вас на два полных состава + 1,2 на замену... карреру надо просто вые..ь , за то, что не на первом месте с разрывом 10 очков
Регистрация: 20.10.2012
№4 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 22:16) #
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  •  (1)
online

Я не согласен, именно на такие матчи и будут ходить. Где настоящая борьба и накал до последних секунд.
Регистрация: 27.09.2015
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
а сейчас на цкг много ходит?не,серьезно.много?свой стадион.в Москве,не в химках.идут вверху.так много или...?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: grisha (Сегодня, 22:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А Еропкину игра понравилась
Цитата: Сибирячок
Думайте.

)))))))))))))))
И кому верить
Может вовке ?
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:03) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Кстати, все матчи ЦСКА при Ганчаренко стали унылым говном. Думайте.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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