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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Гришин: люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи
Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о матче армейцев с "Зенитом".
"Вроде бы лидеры чемпионата встречаются, а игра среднего уровня, без моментов. Да, уровень ошибки первой очень высокий: кто ошибется, тот и проиграл. Обе команды это понимали, и эту ошибку никто не допустил. Но если мы рассматриваем футбол как игру для зрителей, то хорошего спектакля сегодня не получилось. Люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи, как сегодня", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
"Вроде бы лидеры чемпионата встречаются, а игра среднего уровня, без моментов. Да, уровень ошибки первой очень высокий: кто ошибется, тот и проиграл. Обе команды это понимали, и эту ошибку никто не допустил. Но если мы рассматриваем футбол как игру для зрителей, то хорошего спектакля сегодня не получилось. Люди прекратят на футбол ходить, если будут видеть такие матчи, как сегодня", - цитирует Гришина "Р-Спорт".
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