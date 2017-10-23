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Матч ЦСКА – "Зенит" посетили 26 137 зрителей

В матче 14-го тура чемпионата России ЦСКА дома сыграл вничью с "Зенитом" (0:0).

Посмотреть игру на стадион армейцев пришли 26 137 зрителей. Всего арена способна вместить 30 тысяч болельщиков.

26 137 зрителей – лучший показатель для домашних матчей ЦСКА в текущем чемпионате. На игре со "Спартаком" в августе присутствовало 24 тысячи зрителей.

РФПЛ
Теги: ЦСКА Зенит
Сегодня, 00:07
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