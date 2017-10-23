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"Локомотив" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ "Локомотив" — "Краснодар". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

"Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Лысов, Фернандеш, Фарфан.

Запас: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Рыбусь, Эдер.

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

Запас: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мамаев, Подберёзкин, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Ристич.
Теги: Локомотив Краснодар
Сегодня, 18:42
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(0)
№4 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
В.Денисов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Рыбусь, Эдер....вот так замены....многие позавидовать только могут

Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мамаев, Подберёзкин, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Ристич.

В принципе, скамейка Краснодара тоже очень даже.
Регистрация: 13.08.2015
№3 Написал: LLM (Сегодня, 19:23) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
tiki,
Ротенберга забыл
Регистрация: 21.02.2017
№2 Написал: patriot Russia Krasnodar (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
УДАЧИ БЫКАМ!!! ТОПЧИ СЕРДЮЧЕК!!! (((( open_mouth ))))
1 - 2


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:48) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
ЦСКА
В.Денисов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Рыбусь, Эдер....вот так замены....многие позавидовать только могут


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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