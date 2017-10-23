"Локомотив" - "Краснодар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 14-го тура РФПЛ "Локомотив" — "Краснодар". Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени."Локомотив": Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук, Лысов, Фернандеш, Фарфан.Запас: Коченков, Медведев, В. Денисов, Ротенберг, Михалик, Касаев, Коломейцев, Баринов, Корян, Рыбусь, Эдер."Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Жоаозиньо, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.Запас: Сафонов, Крицюк, Янбаев, Шишкин, Мамаев, Подберёзкин, Жигулёв, Каборе, Лаборде, Ристич.