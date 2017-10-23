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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Артем Милевский: умею жить и на пять рублей, и на пять тысяч долларов, у меня нет пафоса и понтов (4)
Артем Милевский: агент предлагает стать скаутом, но я хочу еще поиграть
Нападающий "Динамо-Брест" Артем Милевский рассказал, что его агент Александр Панков предложил стать ему футбольным скаутом.
"Я пока его притормаживаю — хочу еще поиграть. Скандальных историй с моим участием уже давно не слышно. Иногда пересматриваю видео, чтобы вспомнить, как было весело. Не то чтобы я научился скрывать свои похождения, их просто нет. Ну, выдали в СМИ, что в день подписания контракта я сразу зафолловил в Instagram страницу Girls Brest, и что? Это же не Boys Brest. Любят журналисты докопаться до меня. Ничего страшного, я не в обиде. Сейчас я очень спокоен. Но, знаете, в один щелчок могу превратиться из расслабленного грибника в того самого киевского тусовщика", — цитирует игрока sport.tut.by.
"Я пока его притормаживаю — хочу еще поиграть. Скандальных историй с моим участием уже давно не слышно. Иногда пересматриваю видео, чтобы вспомнить, как было весело. Не то чтобы я научился скрывать свои похождения, их просто нет. Ну, выдали в СМИ, что в день подписания контракта я сразу зафолловил в Instagram страницу Girls Brest, и что? Это же не Boys Brest. Любят журналисты докопаться до меня. Ничего страшного, я не в обиде. Сейчас я очень спокоен. Но, знаете, в один щелчок могу превратиться из расслабленного грибника в того самого киевского тусовщика", — цитирует игрока sport.tut.by.
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