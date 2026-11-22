"У Игоря Акинфеева посттравматический остеоартрит коленного сустава.Он был несколько раз прооперирован, на протяжении нескольких лет мы практически в ежедневном режиме его поддерживаем. Но изменения накапливаются, в какой-то момент пошло обострение", - сказал Безуглов "Чемпионату".
Игорь Акинфеев является воспитанником московского ЦСКА, голкипер играет за основную команду "армейцев" с зимы 2003 года.
В начале апреля 2026 года футболист получил повреждение в матче против "Акрона" в РПЛ (2:1). После этого эпизода вратарь пока не принимал участия в играх.