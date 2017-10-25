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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Кристиан Нобоа: необходимо брать три очка в матче с "Локомотивом"
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что его команда намерена одержать победу в предстоящей встрече.
– Могли представить, что именно "Локомотив" будет бороться с "Зенитом" за первое место?
– Да, а почему нет? Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник. "Локо" хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев. Да вообще там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.
– То есть "Зенит" – фаворит?
– Нет. Мы не думаем о том, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем "Локо", но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече.
– Паредес не выйдет на поле из-за перебора карточек. Отличный шанс для вас?
– Посмотрим. Решение принимает Манчини. Я очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав.
"Спорт-Экспресс"
– Могли представить, что именно "Локомотив" будет бороться с "Зенитом" за первое место?
– Да, а почему нет? Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник. "Локо" хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев. Да вообще там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.
– То есть "Зенит" – фаворит?
– Нет. Мы не думаем о том, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем "Локо", но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече.
– Паредес не выйдет на поле из-за перебора карточек. Отличный шанс для вас?
– Посмотрим. Решение принимает Манчини. Я очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав.
"Спорт-Экспресс"
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