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Кристиан Нобоа: необходимо брать три очка в матче с "Локомотивом"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в преддверии матча 15-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что его команда намерена одержать победу в предстоящей встрече.

– Могли представить, что именно "Локомотив" будет бороться с "Зенитом" за первое место?

– Да, а почему нет? Сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник. "Локо" хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев. Да вообще там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

– То есть "Зенит" – фаворит?

– Нет. Мы не думаем о том, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем "Локо", но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече.

– Паредес не выйдет на поле из-за перебора карточек. Отличный шанс для вас?

– Посмотрим. Решение принимает Манчини. Я очень хочу играть, доказываю это на каждой тренировке. А дальше уже тренер определяет состав.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Нобоа Зенит Локомотив
Сегодня, 02:05
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№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 02:13) #
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Болеет за:
ЦСКА
Три очка мало на скамейке, надо 21...
Что ты брать собрался, лавочник? Сетку мячей возьми и таскай за основой...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
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