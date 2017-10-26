"Зенит" продает билеты на домашний матч с "Локомотивом" из гостевой квоты

Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей



? https://t.co/y3q9XAohUL pic.twitter.com/GwO2BJYd8y — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 26, 2017

"Зенит" сообщил о поступлении в продажу новых билетов на игру 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом"."Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей", – сообщает твиттер клуба.На данный момент в свободном доступе на матч в общей сложности 11 586 билетов.