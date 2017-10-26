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"Зенит" продает билеты на домашний матч с "Локомотивом" из гостевой квоты

"Зенит" сообщил о поступлении в продажу новых билетов на игру 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

"Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей", – сообщает твиттер клуба.

На данный момент в свободном доступе на матч в общей сложности 11 586 билетов.

Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 19:06
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