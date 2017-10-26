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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Зенит" продает билеты на домашний матч с "Локомотивом" из гостевой квоты
"Зенит" сообщил о поступлении в продажу новых билетов на игру 15-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
"Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей", – сообщает твиттер клуба.
На данный момент в свободном доступе на матч в общей сложности 11 586 билетов.
"Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей", – сообщает твиттер клуба.
На данный момент в свободном доступе на матч в общей сложности 11 586 билетов.
Друзья, в продаже появилось несколько сотен билетов на матч #ЗенитЛоко (из гостевой квоты) стоимостью 1000 рублей— ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 26, 2017
? https://t.co/y3q9XAohUL pic.twitter.com/GwO2BJYd8y
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