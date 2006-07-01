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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Валерий Рейнгольд: "Спартак" - одна из лучших команд в Европе
Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры команды Массимо Карреры с "Крыльями Советов" в четвертьфинале Кубка России.
"Я неоднократно говорил, что в РФПЛ больше нет такой линии нападения, как у красно-белых. Здесь футболисты быстрые, мастеровитые, самая лучшая атака в лиге. Другое дело, что помимо нападения играть должна и линия полузащиты и защиты. Должен быть контакт между всеми звеньями. Когда "Спартак" играет серьезно, он может грохнуть даже "Севилью", что мы видели. В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей. Будет ли с "Крыльями" тяжелый матч? Ничего сложного не бывает, надо выходить и быть уверенным в своих силах. Красно-белые - одна из сильнейших команд в чемпионате России, которая показывает привлекательный футбол, но только в том случае, если она настроена боевито и не выходит на поле валять дурака, как мы видели вчера в первые тридцать минут. В остальном "Спартак" - одна из лучших команд в Европе. Это мое мнение. Ну какие "Крылья"? Если москвичи будут полностью отдаваться игре, соперник ничего не сделает", - цитирует Рейнгольда "Евро-футбол.ру".
"Я неоднократно говорил, что в РФПЛ больше нет такой линии нападения, как у красно-белых. Здесь футболисты быстрые, мастеровитые, самая лучшая атака в лиге. Другое дело, что помимо нападения играть должна и линия полузащиты и защиты. Должен быть контакт между всеми звеньями. Когда "Спартак" играет серьезно, он может грохнуть даже "Севилью", что мы видели. В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей. Будет ли с "Крыльями" тяжелый матч? Ничего сложного не бывает, надо выходить и быть уверенным в своих силах. Красно-белые - одна из сильнейших команд в чемпионате России, которая показывает привлекательный футбол, но только в том случае, если она настроена боевито и не выходит на поле валять дурака, как мы видели вчера в первые тридцать минут. В остальном "Спартак" - одна из лучших команд в Европе. Это мое мнение. Ну какие "Крылья"? Если москвичи будут полностью отдаваться игре, соперник ничего не сделает", - цитирует Рейнгольда "Евро-футбол.ру".
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