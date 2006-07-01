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Валерий Рейнгольд: "Спартак" - одна из лучших команд в Европе

Бывший футболист "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от игры команды Массимо Карреры с "Крыльями Советов" в четвертьфинале Кубка России.

"Я неоднократно говорил, что в РФПЛ больше нет такой линии нападения, как у красно-белых. Здесь футболисты быстрые, мастеровитые, самая лучшая атака в лиге. Другое дело, что помимо нападения играть должна и линия полузащиты и защиты. Должен быть контакт между всеми звеньями. Когда "Спартак" играет серьезно, он может грохнуть даже "Севилью", что мы видели. В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей. Будет ли с "Крыльями" тяжелый матч? Ничего сложного не бывает, надо выходить и быть уверенным в своих силах. Красно-белые - одна из сильнейших команд в чемпионате России, которая показывает привлекательный футбол, но только в том случае, если она настроена боевито и не выходит на поле валять дурака, как мы видели вчера в первые тридцать минут. В остальном "Спартак" - одна из лучших команд в Европе. Это мое мнение. Ну какие "Крылья"? Если москвичи будут полностью отдаваться игре, соперник ничего не сделает", - цитирует Рейнгольда "Евро-футбол.ру".
Теги: Рейнгольд Спартак Крылья Советов
Сегодня, 20:31
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№16 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 21:01) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
на фоне РФПЛ атака в поряде ) а так дед видимо опять при***л ))
Регистрация: 26.07.2014
№15 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:01) #
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online

Цитата: utekay
данунах...лучшая!

Чётко,лучше и не скажешь!!
Регистрация: 15.08.2016
№14 Написал: Polukarov Санкт-Петербург (Сегодня, 20:58) #
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online

Валерий! А чего МЕЛОЧИТЬСЯ!
Замахивайтесь СРАЗУ, здесь и сейчас, на весь Мир и в Мире, пока никто не понял вашей шутки-прибаутки???
А чего по мелочам размениваться и не учитывать игру Спартака в Европе.
А в Мире и речи нет, потому что там Спартак совсем НЕ КОТИРУЕТСЯ!
Только в смутном воображении Рейнгольда!
В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ и не видать им первого места.
Спартак“ делает больше всех для ДЕГРАДАЦИИ российского футбола в стране!
Спартак в сезоне 2016/17 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
В сезоне 2013/14 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
В сезоне 2012/13 занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
В сезоне 2011/12 не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
В сезоне 2010/11 уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
В сезоне 2008/09 не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
В сезоне 2007/08 не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
В сезоне 2006/07 вылетел от Сельты в кубке УЕФА
В сезоне 2003/04 вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
В сезоне 2002/03 вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18!!!
А как Спартак ПРОВАЛИЛ старт сезона в российском чемпионате!
А Валерий на Европу замахнулся, которая Спартаку при такой безобразной игре НЕ СВЕТИТ, а Мира и подавно!
Регистрация: 8.05.2017
№13 Написал: soloz Россия (Сегодня, 20:48) #
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Болеет за:
«Зенит»
ХА Ха опять свинату понесло! Старый с утра на Бромантане..Беда!! Стыд за спартак стыдно!!! sweat_smile joy
Регистрация: 14.12.2016
№12 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
старость не радость... маразм крепчал.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№11 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:37) #
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Цитата: Гастэряну
В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей.

joy joy joy

Повеселил дедушка...
Регистрация: 24.10.2012
№10 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 20:36) #
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sunglasses
Регистрация: 20.04.2016
№9 Написал: нетрал (Сегодня, 20:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: валет
Иногда Валерия Рейнгольда заносит.

иногда это всегда!
Регистрация: 26.04.2017
№8 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:34) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
данунах...лучшая!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:33) #
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  •  (9)

Ага, прям галактические чемпионы... )))))))
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ща у ослов с бомжами бомбанёт)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№5 Написал: валет (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Иногда Валерия Рейнгольда заносит. "Спартак одна из лучший команд в Европе", вот так ни больше не меньше.


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валет
Регистрация: 27.03.2010
№4 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Шинник»
и тут остапа понесло
Регистрация: 7.09.2015
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 20:22) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
все ...приплыли тазики! выключил разум привет маразм...да старый?
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:20) #
  • -4
  •  (10)
online

В среду было небольшое повторение матча с испанцами, потому что все-таки надо суметь забить пять мячей.

joy joy joy
Регистрация: 25.02.2016
№1 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 20:19) #
  • -3
  •  (9)
online

....узнаю брата Колю...
Регистрация: 15.08.2016
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